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إخماد حريق في قرية عويجان بريف طرطوس

2022-05-05

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء الحرائق بدائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس حريقاً شب اليوم في الأراضي الزراعية والحراجية في قرية عويجان التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس.

وأشار بسام حسن من غرفة عمليات الحراج في تصريح لسانا إلى أن الحريق أتى على ما يقارب 2 دونم من الأراضي الزراعية والحراجية وفيها سنديان وأعشاب وبعض الأشجار المثمرة لافتاً إلى أن عمليات الإطفاء تمت من قبل عناصر وآليات مركز حماية الغابات في عين عفان كما تم تبريد الحريق.

ودعا حسن المزارعين إلى عدم إشعال النيران في البساتين خلال ارتفاع درجات الحرارة والهواء الجاف تجنباً لأي حريق والاتصال على الرقم المجاني 188 في حال حدوث أي حريق للإبلاغ عنه بالسرعة القصوى.

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