الصين: التعاون العسكري مع روسيا ضامن مهم للتوازن الاستراتيجي الدولي

موسكو-سانا

أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي عزم بلاده مواصلة التعاون العسكري التقني مع روسيا على مستوى أعلى ونطاق أوسع.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن تشانغ قوله اليوم: إن التعاون في هذا المجال يلبي المصالح الأساسية للجانبين ويسهم في الاستقرار والتنمية الإقليميين لافتاً إلى أن التعاون العسكري بين روسيا والصين هو أيضاً ضامن مهم للتوازن الاستراتيجي الدولي.

وأشار تشانغ إلى أن التعاون العسكري التقني الصيني الروسي يتم تنفيذه على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة وليس موجها ضد أطراف ثالثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency