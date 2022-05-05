لوكاشينكو: توقف النزاع في أوكرانيا مرهون بموقف واشنطن

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن توقف النزاع في أوكرانيا مرهون بموقف الولايات المتحدة التي تواصل تحريضها لسلطات كييف.

وقال لوكاشينكو في مقابلة اليوم مع وكالة أسوشيتد برس إنه مقتنع بأن الأعمال القتالية في أوكرانيا قد تتوقف في غضون أيام معدودة إذا دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك مضيفاً “ربما ترغب سلطات أوكرانيا في ذلك لكنها لا تستطيع فعله لسبب واحد وهو أن زيلينسكي ليس من يتولى زمام القيادة هناك”.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن وساطته أتاحت إطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف مؤكداً أنه يعلم مواقف روسيا ومقترحاتها المطروحة على طاولة التفاوض.

وتساءل الرئيس البيلاروسي حول عدم إبداء السلطات الأوكرانية اهتماماً بالمفاوضات مضيفاً إن “الإجابة عن هذا السؤال توجد في واشنطن”.

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