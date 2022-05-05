تكريم عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور بحمص

حمص-سانا

بمناسبة يوم المرور العالمي كرمت قيادة شرطة محافظة حمص اليوم عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور في مقر فرع المرور بالمحافظة وفي عدد من الساحات الرئيسية للمدينة.

وأشار قائد شرطة المحافظة العميد أحمد شامية في تصريح للصحفيين إلى أهمية تكريم رجال المرور في عيدهم انطلاقاً من واجبهم الإنساني والوطني بالحفاظ على تطبيق الأنظمة والقوانين والحد من الحوادث المرورية لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي الذين يعملون على مدار الساعة بهدف التخفيف من حوادث السير.

ولفت رئيس فرع المرور بحمص العقيد أحمد شناعة إلى أن الفرع يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم مرفق المرور في مجلس المدينة ووضع لافتات توعوية بمختلف أرجاء المدينة بهدف التوعية بضرورة الالتزام بقواعد السير.

وأعرب عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور المكرمين عن حرصهم على تأدية واجبهم لضمان سلامة المواطنين وتطبيق قانون السير.

حضر التكريم محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية.

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