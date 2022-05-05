زاخاروفا: على كييف الاعتراف بعودة القرم إلى روسيا واستقلال دونباس

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك باتت حقائق مطالبة كييف والدول الأخرى الاعتراف بذلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية “هذه باتت حقائق راسخة قائمة على الأرض ويجب على سلطات كييف والدول الأخرى الاعتراف بها”.

وشددت زاخاروفا على أن هذه الوقائع ظهرت بسبب سياسة سلطات كييف نفسها التي وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلاب في عام 2014 مضيفة “يجب احترام الاختيار المشروع والواعي للشعوب وحق الأمم في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لمصلحة هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في آذار 2014.

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