الحرس الروسي يعلن تصفية خلية تخريبية أوكرانية في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أعلن الحرس الروسي اليوم عن تصفية خلية تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الحرس الروسي قوله في بيان: إن قواته رصدت مجموعة مسلحين دون أي علامات تعرف كانوا يتحركون في منطقة غابات باتجاه مواقع للقوات الروسية مبيناً أن هؤلاء لم يستجيبوا لطلب نزع السلاح وأطلقوا النار على القوات الروسية.

وأضاف البيان: إن القوات الخاصة للحرس الروسي تمكنت من محاصرة المسلحين من الجانبين عندما حاولوا الانسحاب من المنطقة ثم قضت على المجموعة التخريبية مع قائدها بالنيران المضادة.

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