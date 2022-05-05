سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا تسير على نحو متعسر

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو مجموعة التفاوض مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير على “نحو متعسر”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سلوتسكي قوله في تصريح له اليوم إن “ممثلي كييف يتراجعون عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل” مشدداً على أن الوفد الروسي “يحاول القيام بكل ما هو ممكن ليس فقط لدعم العملية العسكرية الخاصة وإنما كذلك في عملية التفاوض”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أكد قبل أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تضغطان على سلطات النظام في أوكرانيا لإطالة المفاوضات مع موسكو.

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