غاز بروم تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت شركة غاز بروم الروسية اليوم أنها مستمرة في توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد.

ونقلت تاس عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف قوله للصحفيين إن “غاز بروم تقدم الغاز الروسي ليتم نقله عبر الأراضي الأوكرانية حسب المعتاد وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين والتي تقدر بـ 98.9 مليون متر مكعب اعتباراً من اليوم”.

وأشار كوبريانوف إلى أنه تم أمس طلب 98.4 مليون متر مكعب من الغاز وهو أقل من التسليمات بموجب الحجز طويل الأجل لنقل الغاز عبر أوكرانيا والبالغ نحو 109.5 ملايين متر مكعب في اليوم.

ووصلت طلبات الأوروبيين من الغاز الروسي الى أعلى مستوياتها عند 109.6 ملايين متر مكعب مطلع آذار الماضي.

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