عشرات المستوطنين يقتحمون قرية قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم قرية قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية قريوت وانتشروا بكثافة في محيط نبع المياه فيها كما أغلق مستوطنون الطريق الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس قرب بلدة سيلة الظهر أمام الفلسطينيين.

وكان نحو 500 مستوطن اقتحموا منطقة برك سليمان بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم وأغلقوا المنطقة بالكامل أمام الفلسطينيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency