تكريم أسر شهداء الشرطة وعدد من الجرحى في الحسكة

الحسكة-سانا

بمناسبة عيد الشهداء أقامت قيادة شرطة محافظة الحسكة اليوم مهرجاناً خطابياً في مقر سرية حفظ الأمن والنظام بحي المريديان تخلله تكريم أسر شهداء الشرطة وعدد من الجرحى.

وأشار قائد شرطة المحافظة العميد محمود جنيد في كلمته إلى التضحيات التي قدمها الشهيد في سبيل الدفاع عن الوطن منوها بالتضحيات البطولية التي قدمها عناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة خلال السنوات الماضية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

ولفت جنيد إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت الرديف للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب وقدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن تراب سورية.

ذوو الشهداء وعدد من الجرحى المكرمين أعربوا عن فخرهم بما قدمه أبناؤهم مؤكدين أن كل تكريم هو وسام فخر واعتزاز وأن ما تقوم به الدولة يعكس الاهتمام والحرص الكبير بأسر الشهداء ومتابعة شؤونهم.

شارك في إحياء المناسبة فعاليات رسمية وشعبية وعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة.

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