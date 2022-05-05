روسيا تطرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين رداً على إجراء مماثل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين رداً على إجراء مماثل اتخذته كوبنهاغن بحق دبلوماسيين روس قبل شهر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “تم استدعاء السفير الدنماركي لدى موسكو كارستن سيندرغورد والإعراب له عن الاحتجاج الشديد على إعلان بلاده في الخامس من نيسان الماضي أن 15 موظفاً في سفارة روسيا وممثليتها التجارية في كوبنهاغن شخصيات غير مرغوب فيها وتقديم السلطات الدنماركية دعماً عسكرياً إلى سلطات كييف”.

واعتبر البيان أن “السياسات المعادية لروسيا على نحو صارخ والتي تنتهجها المملكة الدنماركية تلحق ضرراً جسيماً بالعلاقات الثنائية” موضحاً أنه تمت مطالبة الموظفين غير المرغوب فيهم بمغادرة الأراضي الروسية خلال فترة أقصاها أسبوعان كما أبلغ السفير بقرار روسيا عدم منح تأشيرة لدبلوماسي من أفراد بعثة الدنمارك لديها.

وشدد البيان على أن “الجانب الروسي يحتفظ بحقه في تبني خطوات رد إضافية على تصرفات كوبنهاغن غير الودية”.

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