شركة (شل) البريطانية تخسر نحو أربعة مليارات دولار جراء انسحابها من روسيا

لندن-سانا

أعلنت شركة شل البريطانية للنفط والغاز أنها خسرت نحو 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب توقف أنشطتها في روسيا.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة التي نشرت تم تسجيل خسائر بقيمة 9ر3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب الانسحاب من عدة مشاريع مشتركة في روسيا.

وكانت الشركة أعلنت نهاية شباط الماضي أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة غازبروم في روسيا استجابة للعقوبات الغربية التي فرضت على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency