القوات الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود غرب روسيا اليوم أن قصفاً أوكرانيا طال قريتين في المقاطعة موقعاً أضراراً وخسائر مادية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف قوله إن “قريتي جورافليوفكا ونيخوتييفكا تعرضتا للقصف من أراضي أوكرانيا” مؤكداً ورود تقارير عن تدمير منزل ومرآب للسيارات جراء القصف.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تعرضت العديد من المناطق في مقاطعة بيلغورود وغيرها من الأقاليم الحدودية مع أوكرانيا لقصف من القوات الأوكرانية ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

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