ذا هيل: الولايات المتحدة تكثف تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الغربية

واشنطن-سانا

أعلنت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الولايات المتحدة كثفت وتيرة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الغربية التي يتم ضخها إلى أوكرانيا بما فيها أنظمة المدفعية والرادارات والطائرات الهجومية دون طيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة التحرك الأمريكي الجديد الذي يشمل تدريب الأوكرانيين خارج بلدهم في مواقع مختلفة في أوروبا تصاعدت بشكل كبير بعد أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية في نيسان الماضي عن تدريبها لعدد من هؤلاء الجنود على استخدام طائرات “سويتش بليد” المسيرة عن بعد.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تدريب أكثر من 220 أوكرانيا على استخدام منصات المدفعية الأمريكية ولا سيما من طراز “هاوتزر ام 777” كما أنهى 20 أوكرانيا آخرين هذا الأسبوع تدريبات على استخدام أحدث طائرة فينيكس غوست المسيرة التي تم إرسال 121 منها إلى أوكرانيا.

وفي الوقت الذي وعدت فيه واشنطن بإرسال 90 مدفعا من طراز “هاوتزر ام 777” إلى كييف لم يجد مسؤول كبير في البنتاغون حرجاً من الاعتراف بأن عمليات التدريب على استخدام الأسلحة الأمريكية والغربية ستستمر وأن اكثر من 50 أوكرانياً سيصلون إلى أحد المواقع المخصصة للبدء بالتدريب في وقت لاحق هذا الأسبوع .

وقالت الصحيفة إن تدريب القوات الأمريكية للجنود الأوكرانيين “ليس أمراً جديداً” حيث دربت واشنطن على مدى السنوات السبع الأخيرة 23 ألف جندي أوكراني داخل بلدهم.

وكان البنتاغون أعلن نهاية الشهر الماضي البدء بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأنظمة الأساسية في القواعد الأمريكية في ألمانيا في الوقت الذي ندد فيه مواطنون ألمان بسياسات المستشار أولاف شولتس الداعمة لسلطات كييف وطالبوا بعدم تسليح أوكرانيا وتأجيج الصراع وبالعمل على تحقيق السلام دون أسلحة.

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