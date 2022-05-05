ارتفاع أرباح شركة النفط الوطنية الصينية

بكين-سانا

سجلت شركة النفط الوطنية الصينية “سي أن بي سي” أكبر منتج ومورد للنفط والغاز في الصين ارتفاعاً بنسبة 9ر40 بالمئة في صافي الربح للربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة في بيان إن صافي الربح العائد للشركة الأم تجاوز 39 مليار يوان أو ما يعادل 89ر5 مليارات دولار في الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضيين .

كما ارتفعت عائدات أعمال الشركة 21ر41 بالمئة لتصل إلى نحو 4ر779 مليار يوان في الفترة المذكورة وقد عزت الشركة نمو صافي أرباحها إلى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز وزيادة حجم المبيعات.

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