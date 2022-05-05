الأمم المتحدة: الحفاظ على الوضع الراهن للمقدسات في القدس المحتلة

نيويورك-سانا

جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وضرورة عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية: “موقفنا إزاء الأماكن المقدسة في القدس هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير ونحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية”.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا في وقت سابق المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ضمن اقتحاماتهم اليومية في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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