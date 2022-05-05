الهدمي يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته ومحاولاته تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وأشار الهدمي في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة باحات المسجد الأقصى صباح اليوم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المصلين والمرابطين فيه ما أدى إلى إصابة العشرات كما حطمت أحد أبواب المصلى القبلي وأجبرت الموجودين فيه على الخروج لإفساح المجال أمام مئات المستوطنين لتنفيذ جولاتهم الاستفزازية في باحات المسجد.

وقال وزير شؤون القدس إن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم والاعتداء على المصلين وإجبار العشرات منهم على إخلائه هو اعتداء على حرية العبادة التي كفلتها القوانين الدولية لافتاً إلى أن ما جرى ويجري في الأقصى انتهاك خطير بل ونسف للوضع التاريخي والقانوني القائم فيه وعلى المجتمع الدولي تحويل الأقوال إلى أفعال ولجم الاحتلال.

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