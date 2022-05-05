تشيكيا تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة رغم المعارضة الشعبية

براغ-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 136 مليون دولار عبارة عن ذخيرة وأسلحة ثقيلة بما فيها مدافع دانا ذاتية الحركة وراجمات صواريخ من نوع “رام 70 غراد” ودبابات من نوع “ت 72” وعربات مدرعة للمشاة.

ونقل موقع نوفينكي عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع قولها إن “تشيكيا تجري الآن مباحثات مع ألمانيا حول التعاون في تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا” فيما ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن برلين عرضت على تشيكيا تزويدها بمواد وأسلحة عوضاً عن التي ستقدمها لأوكرانيا.

ويأتي إصرار الحكومة التشيكية على الاستمرار بإمداد أوكرانيا بالسلاح في ظل معارضة شعبية واسعة لهذه الخطوات حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة “كال فوكوس” أن 60 بالمئة من التشيك يرفضون إرسال الأسلحة التشيكية إلى أوكرانيا ويعتبرونه أمراً خطيراً لأنه يورط بلادهم في الحرب الدائرة في هذا البلد.

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