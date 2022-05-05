دا سيلفا يحمل الغرب المسؤولية عن الأزمة الأوكرانية

برازيليا-سانا

أكد الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن الأزمة الأوكرانية لأنهما لم يتخذا القرار الصحيح بل شجعا أوكرانيا على المواجهة مع روسيا.

وقال دا سيلفا في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية نشرت أمس “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ القرار الصحيح بشأن النزاع في أوكرانيا فالولايات المتحدة لها نفوذ سياسي كبير وكان بوسع بايدن أن يتجنب الحرب لا أن يحرض عليها وكان بإمكانه التحدث أكثر وأن يستقل طائرة إلى موسكو للتحدث مع بوتين وهذه هي المواقف المتوقعة من قائد”.

وأضاف دا سيلفا “كان ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يقولا إن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو وهذا كان من شأنه أن يحل المشكلة.. والقضية الأخرى كانت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث كان بإمكان الأوروبيين أن يقولوا إن الوقت غير مناسب لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

ووصف دا سيلفا سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه غريب كما لو أنه في مسرحية وقال “بدلا من أن يكون على طاولة المفاوضات يواصل التحدث في التلفزيون ويخاطب البرلمانيين في دول عدة كما لو أنه يخوض حملة سياسية”.

واعتبر الرئيس البرازيلي الأسبق أن زيلينسكي مسؤول عن النزاع في بلاده وقال “إن زيلينسكي أراد الحرب وإذا لم يكن يريدها لكان تفاوض أكثر من ذلك بقليل”.

ويعد دا سيلفا (76 عاماً) المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل كما أنه ترأس البرازيل لولايتين رئاسيتين من 2003 إلى 2010.

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