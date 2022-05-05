الصين تطلق بنجاح ثمانية أقمار صناعية

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم بنجاح صاروخاً حاملاً من طراز (لونغ مارش 2 دي) حمل ثمانية أقمار صناعية في الفضاء.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي (جيلين 1 كوانفو 01 سي) مع سبعة أقمار (جيلين 1 جاوفن 03 دي) وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين وسرعان ما دخلت إلى المدار المحدد مسبقاً.

وسيتم استخدام القمر الصناعي (جيلين 1 كوانفو 01 سي) الذي يتميز بتغطية واسعة لتوفير خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات مثل موارد الأرض واستكشاف المعادن وبناء المدن الذكية.

وتعتبر هذه المهمة رقم 419 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

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