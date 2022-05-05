ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 9ر0 بالمئة إلى 06ر1898 دولاراً للأوقية بعد صعوده بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر1 بالمئة إلى 20ر1894 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1ر1 بالمئة إلى 19ر23 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 19ر997 دولاراً للأوقية وزاد البلاديوم 8ر0 بالمئة إلى 43ر2274 دولاراً للأوقية.

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