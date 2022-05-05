الصحة العالمية: تراجع بعدوى كورونا في العالم ما عدا الأمريكيتين وإفريقيا

فيينا-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة لفيروس كورونا مستمر في التراجع عالمياً خلال الأسبوع الماضي ما عدا قارة أفريقيا والأمريكيتين.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن التقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة حول الجائحة قوله إنه تم تسجيل نحو 3,8 ملايين إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بتراجع 17 بالمئة للإصابات و3 بالمئة للوفيات.

إلا أن المنظمة أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا وبنسبة 13 بالمئة في الأمريكيتين كما نوهت بوجود قفزة بنحو 70 بالمئة في الوفيات المسجلة في الهند بالرغم من أنها أرجعت ذلك لتأخر الإبلاغ عن تفشي جديد للمرض.

وكانت سلطات جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها لاحظت ارتفاعاً في عدد حالات كوفيد لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض.

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