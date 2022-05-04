SCS-NET
الشريط الأخباري

بوتين يوقع مرسوماً يسمح للشركات الروسية بسداد ديونها من الدول غير الصديقة بالروبل

2022-05-04

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للشركات الروسية باستخدام الروبل في سداد التزاماتها المالية أمام الدائنين الأجانب من الدول غير الصديقة.

وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن المرسوم يسمح بسداد ديون روسيا وأقاليمها ومناطقها والمقيمين فيها بالروبل.

وكان بنك روسيا أوضح بوقت سابق أن القواعد الجديدة تقضي بضرورة استخدام الروبل في أي تحويلات مصرفية لصالح الدائنين من الدول التي فرض عقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا مع السماح باستخدام عملة الدين الأصلية في التعاملات مع الدول التي لم تفرض عقوبات وذلك شريطة صدور ترخيص خاص عن السلطات الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بوتين يوقع مرسوماً بشأن تدابير اقتصادية عقابية على دول أجنبية

موسكو-سانا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved