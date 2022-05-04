بوتين يوقع مرسوماً يسمح للشركات الروسية بسداد ديونها من الدول غير الصديقة بالروبل

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للشركات الروسية باستخدام الروبل في سداد التزاماتها المالية أمام الدائنين الأجانب من الدول غير الصديقة.

وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن المرسوم يسمح بسداد ديون روسيا وأقاليمها ومناطقها والمقيمين فيها بالروبل.

وكان بنك روسيا أوضح بوقت سابق أن القواعد الجديدة تقضي بضرورة استخدام الروبل في أي تحويلات مصرفية لصالح الدائنين من الدول التي فرض عقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا مع السماح باستخدام عملة الدين الأصلية في التعاملات مع الدول التي لم تفرض عقوبات وذلك شريطة صدور ترخيص خاص عن السلطات الروسية.

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