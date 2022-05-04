زاخاروفا: فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة في حال انضمامهما لحلف الناتو

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن فنلندا والسويد ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.

وأوضحت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة “ايه بي سي” الإسبانية أنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الحلف فستتحولان إلى ساحة مواجهة بين الناتو وروسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك بما في ذلك فقدان علاقات حسن الجوار متسائلة “هل هذا ما يريده شعبا السويد وفنلندا”.

وكانت كل من فنلندا والسويد بدأتا الحديث مؤخراً عن إمكانية التخلي عن حيادهما والانضمام إلى حلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency