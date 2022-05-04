أوبك: لا يمكن تعويض النفط الروسي

فيينا-سانا

رأى الأمين العام لمنظمة (أوبك بلس) محمد باركيندو أن العالم ليس لديه المقدرة لتعويض النفط الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن باركيندو قوله خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة (اوبك بلس) “إن صادرات روسيا من النفط ومشتقاته التي تزيد على 7 ملايين برميل يومياً لا يمكن تعويضها من أي مكان آخر”.

يذكر أن منظمة أوبك أبلغت الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الفائت أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.

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