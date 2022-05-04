صربيا تجدد رفضها العقوبات المفروضة على روسيا

برلين-سانا

جدد الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش التأكيد على موقف بلاده الرافض للعقوبات المفروضة على روسيا جملة وتفصيلاً لافتاً إلى أنها سياسة خاطئة.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن “صربيا لا تشارك الاتحاد الأوروبي في نهج العقوبات فهي كانت ضحية لها لسنوات عديدة” مبيناً أن بلغراد “لا تؤمن بسياسة العقوبات”.

وكان فوتشيتش أكد في تصريحات سابقة أن صربيا لن ترضخ لفرض عقوبات على روسيا.

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