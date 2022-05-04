قوات الاحتلال تعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت بكيرات جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وحذرت شخصيات وقوى فلسطينية اليوم من تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك غداً لتنفيذ جولات استفزازية فيه بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان في الضفة الغربية.

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