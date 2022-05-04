تكريم عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور في اللاذقية

اللاذقية-سانا

كرمت محافظة اللاذقية اليوم عدداً من ضباط وصف ضباط وعناصر فرع المرور بالمحافظة بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وجاء التكريم خلال جولة شارك فيها محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم اسماعيل وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم على عدد من مواقع ونقاط انتشار شرطة المرور بمدينة اللاذقية.

وأكد المحافظ هلال في تصريح لسانا أن جهود شرطة المرور المتواصلة على مدار الساعة وفي كل الظروف هي محط تقدير وتسهم في فرض حالة الأمان التي يشعر بها كل مستخدم للطريق أو المارة.

ورافق اطفال من عدة مدارس اليوم شرطة المرور في عدة نقاط ضمن المدينة وزعوا خلالها بروشورات التوعوية حول قانون السير والالتزام بقواعد المرور للحد من حوادث السير.

كما تم اللقاء بضباط وعناصر الشرطة في مقر فرع المرور والثناء على دورهم الأساسي في الحد من حوادث السير وتنظيم حركة النقل والمرور في مهامهم.

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