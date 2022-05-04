الإعلان عن شروط وآلية المشاركة بمسابقة (هذي حكايتي2022) لأفضل قصة واقعية قصيرة

دمشق-سانا

انطلاقاً من خطة الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومؤسسة وثيقة وطن في تعزيز الثقافة ونشر الوعي بين الشباب السوري ومشاركتهم في كتابة تاريخ الوطن أطلق الاتحاد والمؤسسة المسابقة السنوية “هذي حكايتي 2022” لأفضل قصة واقعية قصيرة شهدوا أحداثها بأنفسهم وتحمل قيماً إنسانية ذات مغزى.

وتهدف المسابقة وفق بيان لاتحاد الطلبة تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى الوصول لقصص الناس مباشرة وتسجيل وقائع الأحداث التي مروا بها وتفاصيلها وتستهدف طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في سورية وكذلك طلبة المعاهد العليا والمتوسطة وطلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعات الدارسين في الخارج.

وتتضمن المسابقة عدة شروط للمشاركة فيها هي أن يتقدم المتسابق بمشاركة واحدة تندرج تحت واحدة من الفئات المعلن عنها شريطة ألا تكون منشورة أو مشاركة في مسابقة أو فعالية أخرى وأن يكون المتسابق من طلبة الجامعات السوريين المقيمين داخل البلاد أو خارجها وأن تكون القصة باللغة العربية الفصحى مكتوبة أو مسجلة صوتياً أو مصورة باستخدام الفيديو وأن يتراوح عدد كلماتها من 1500 إلى 3000 كلمة.

ومن الشروط أيضاً أن تكون القصة مبنية على أحداث واقعية توضح أماكن وتواريخ وقوعها حيث شهدها صاحب القصة نفسه فيما سيتم استبعاد القصص المبنية على الخيال أو على الاستنتاج أو القصص المنشورة أو المنقولة عن أشخاص أو عن مصادر أخرى وكذلك القصص التي تحتوي إساءة أو إخلالاً بالقانون أو الآداب العامة.

وتشمل فئات القصص عدة محاور هي الحرب على سورية ومذكرات الطلبة وسرد وقائع الأحداث والتراث الثقافي إضافة إلى قصص التحدي والنجاح والقصص التي تعكس هموم الشباب ومذكرات عن الغربة وستعلن المؤسسة عن الفائزين بعد التواصل معهم ولا تمنح الجوائز إلا للمشاركين المفصحين عن بياناتهم الشخصية.

ويبلغ عدد الجوائز للقصص الفائزة 18جائزة وفق فئات موضوعات القصص بحيث يخصص لكل فئة ثلاث جوائز قيمة “ذهبية وفضية وبرونزية” 800 ألف للمركز الأول و600 ألف للمركز الثاني و400 ألف للمركز الثالث.

ويبدأ استقبال القصص اعتباراً من الخامس من شهر أيار الجاري ويستمر لغاية الـ31 من تموز القادم وتُرسل القصص إلى ‌‎منصة الجائزة على الإنترنت: ‏ww-sy.org ‌‎ أو البريد الإلكتروني: ‏hekayati@ww-sy.org أو عبر الواتس آب على الرقم(0987001616).

ووثيقة وطن التي أطلقت هذه المسابقة لأول مرة في صيف 2019 هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تعنى بالتوثيق المعرفي والتأريخ الشفوي أشهرت في الـ 9 من حزيران عام 2016.

هيلانه الهندي

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