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شركة دنماركية تخسر أكثر من 700 مليون دولار جراء الانسحاب من السوق الروسية

2022-05-04

كوبنهاغن-سانا

أعلنت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” أن خسائرها نتيجة انسحابها من السوق الروسية تجاوزت 700 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة الانباء الدنماركية ريتسوس إن “شركة الشحن الدنماركية ميرسك والتي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات في العالم أوقفت جميع العمليات في روسيا وتحاول الآن بيع أصولها في الموانئ الروسية بما في ذلك المستودع ومخزن التبريد والمحطة وتقدر خسائرها بنحو خمسة مليارات كروناً دانماركية أي ما يعادل 700 مليون دولار”.

يذكر أن ثلاث شركات شحن عملاقة من بينها ميرسك اتخذت قرارات بإلغاء الحجوزات الجديدة من وإلى روسيا مطلع الشهر الماضي باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية مبررة ذلك بتزايد القلق بشأن تصاعد الأزمة الأوكرانية.

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