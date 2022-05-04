بكين تطالب واشنطن بالوفاء بواجباتها المالية للأمم المتحدة

واشنطن-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالوفاء بواجباتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ قوله اليوم خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن أكبر مساهم لم يف جيداً بالتزاماته المالية للأمم المتحدة على مر السنين وهذا غير عادل للدول الأخرى في إشارة ضمنية للولايات المتحدة والتي تعد أكبر مساهم مالي في المنظمة بنسبة 22 بالمئة.

وأوضح المسؤول الصيني أن مبادرات الإصلاح الهادفة إلى تحسين الوضع المالي للأمم المتحدة يجب أن تتماشى بشكل صارم مع روح ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم بالمبدأ الذي توجهه الدول الأعضاء وتعزز الانضباط المالي وتحسن الأداء الشامل للميزانية.

وأشار داي إلى أن الصين والتي تعتبر أكبر دولة نامية تواجه تحدياتها الخاصة مثل مكافحة فيروس كورونا وتنمية اقتصادها وتحسين معيشة شعبها إلا أنها لا تزال تعمل على الوفاء بالتزاماتها المالية حيث ساهمت حديثاً بأكثر من 200 مليون دولار للأمم المتحدة.

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