مجلس الشيوخ البيلاروسي يصدق على اتفاق مع روسيا بشأن نقل المواد النووية

مينسك-سانا

صدق أعضاء مجلس الشيوخ البيلاروسي على اتفاق مع روسيا في مجال نقل المواد النووية وحمايتها والتعاون في مختلف المجالات بشأن ذلك.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الشيوخ وأوردته وكالة سبوتنيك “تم النظر في مشروع قانون التصديق على الاتفاق بين حكومة بيلاروس وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال نقل المواد النووية وتم التصديق عليه خلال اجتماع الدورة الثامنة للمجلس اليوم”.

وأوضح البيان إن إبرام الاتفاق ضروري لحل قضايا التعاون الثنائي في مجال نقل الوقود النووي الجديد لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية والوقود النووي المستهلك من المحطات ومنتجات إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وكذلك للوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية بيلاروس بشأن الحماية المادية للمواد النووية.

وينص الاتفاق أيضا على إجراءات نقل المسؤوليات عن توفير الحراسة والحماية للمركبات التي تحتوي على مجمعات الوقود والوقود المشع إلى المفاعلات النووية والنفايات المشعة ووصول الأشخاص المرخص لهم إلى السيارات.

يذكر أنه في نيسان الماضي تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي والآن يجب أن يوقع رئيس الدولة على مشروع القانون.

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