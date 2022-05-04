فوز الجيش على تشرين في ختام الجولة 25 للدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريقا الجيش والوثبة اليوم على تشرين وعفرين في ختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق فاز الجيش على تشرين بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع الجيش رصيده إلى 46 نقطة وبقي في المركز الثالث ولم تؤثر هذه الخسارة على تشرين الذي بقى بالصدارة برصيد 59 نفطة علماً أنه حسم لقب الدوري في الجولة الماضية.

كما فاز الوثبة على عفرين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص ليرفع الوثبة رصيده بهذا الفوز إلى 55 نقطة وبقي في المركز الثاني وظل عفرين في المركز الرابع عشر والأخير بـ 4 نقاط علماً أنه هبط رسمياً إلى الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكانت هذه الجولة انطلقت أمس وشهدت فوز الشرطة على الطليعة والاتحاد أهلي حلب على الكرامة والحرجلة على الفتوة وتعادل حطين مع الوحدة و النواعير مع جبلة.

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