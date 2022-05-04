مكافحة آفة حشرة السونة في 575 دونماً من الأراضي الزراعية بدرعا

درعا-سانا

كافح فنيو مديرية زراعة درعا بالتعاون مع الفلاحين خلال الأيام القليلة الماضية آفة حشرة السونة في 575 دونماً من أراضي المحافظة ولا سيما في ظل وصولها لعتبة حقول القمح بمدينة نوى في ريف المحافظة.

وذكر رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس حسن الصمادي في تصريح لـ سانا إن عملية متابعة الحالة العامة لمحصول القمح والإصابات بحشرة السونة مستمرة خلال عطلة عيد الفطر مبيناً إن الدائرة لم تلاحظ حتى تاريخه إي إصابة بصدأ القمح.

وأكد أن مواد المكافحة للآفات الزراعية مجانية ومتوافرة في الدوائر الزراعية والوحدات الارشادية لمن يرغب من الفلاحين مبيناً أن آفة السونة تتغذى على السنابل اثناء التشكل وتسبب فشلاً في عقد السنبلة كما تمتص عصارة الحبوب في الطور العجيني للسنبلة فتنتج بذلك حبوب ضامرة وبالتالي تؤثر الإصابة على مواصفات الطحين.

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