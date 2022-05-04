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غداً.. الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات مطرية متفرقة مصحوبة بالرعد

2022-05-04

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام كما تهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز الـ75 كم/سا أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 21/12
المنطقة الجنوبية 21/12
المرتفعات الجبلية 15/5
المنطقة الوسطى 22/13
المنطقة الساحلية 21/17
المنطقة الشمالية 20/11
منطقة الجزيرة 24/12
المنطقة الشرقية 28/15
منطقة البادية 25/13

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