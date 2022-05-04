قوات الاحتلال تعتدي على ممتلكات الفلسطينيين في الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجوايا شرق بلدة يطا واعتدت على منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واستولت على معدات زراعية.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لممارسات الاحتلال الهمجية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم للاستيلاء عليها خدمة لمخططات الاستيطان في الضفة الغربية.

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