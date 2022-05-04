الدفاع الروسية: مدافع (مالكا) دمرت مراكز إطلاق نار أوكرانية

موسكو-سانا

أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مدافع “مالكا” التابعة لقواتها تمكنت من تدمير العديد من مراكز إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عن الأعمال القتالية لأطقم المدافع ذاتية الدفع “مالكا” التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال استهدافها مصادر إطلاق النيران للقوات الأوكرانية.

وأظهر المقطع وفق ما نقل موقع روسيا اليوم مهاجمة أطقم مدفعية “مالكا” لمواقع وحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية وبفضل الحسابات الدقيقة للمدافع فقد تم تدمير مواقع وحدات المدفعية الأوكرانية عيار 203 ملم “بيون” وبطارية مدافع هاوتزر عيار 122 ملم.

وتتم مراقبة أهداف العمل القتالي لأطقم المدفعية في النهار والليل باستخدام الطائرات المسيرة وفق وزارة الدفاع.

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