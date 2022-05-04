أسعار النفط ترتفع نحو 3 بالمئة

لندن-سانا

قفزت أسعار النفط اليوم نحو 3 بالمئة مع إعلان الاتحاد الأوروبي خططاً للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.94 دولار للبرميل أو2.8 بالمئة مسجلة 107.91 دولارات للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولارات أو ثلاثة بالمئة إلى 105.43 دولارات للبرميل.

واقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم حظراً تدريجياً على النفط الروسي بسبب الأزمة في أوكرانيا إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي بهدف زيادة عزلة موسكو.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي وعن منتجات التكرير بنهاية 2022 في الوقت الذي حذر فيه خبراء ووسائل اعلام غربية من هذه السياسة التي ستؤثر سلباً على اقتصادات الدول الأوروبية ومواطنيها بالدرجة الأولى.

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