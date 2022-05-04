الكرملين:المزاعم الغربية حول إعلان التعبئة العامة بروسيا محض هراء

موسكو-سانا

نفى الكرملين اليوم صحة المزاعم الإعلامية الغربية حول احتمال إعلان التعبئة العامة في روسيا بالتزامن مع ذكرى عيد النصر القادمة في التاسع من أيار على خلفية مواصلة موسكو لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ورداً على سؤال صحفي عما إذا كان ينبغي الإصغاء إلى التقارير الغربية حول إمكانية اتخاذ الرئيس فلاديمير بوتين قرارات مهمة بخصوص العملية الروسية في أوكرانيا في التاسع من أيار الجاري منها إعلان التعبئة العامة قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: لا يجب الإصغاء إليها.. إنها كذب ومحض هراء.

كما نفى بيسكوف صحة التقارير عن شروع الجيش الروسي باقتحام مصنع آزوفستال وقال: إن الرئيس بوتين سبق أن أمر القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع المحاصر مضيفاً”نرى أن هناك حالات تصعيد مرتبطة بخروج المسلحين الأوكرانيين للانتشار في المواقع الخاصة بإطلاق النار والعمل جار على التصدي لهذه المحاولات على وجه السرعة”.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن استئناف الجيش الروسي لغاراته على مواقع عسكرية للقوات الأوكرانية المحاصرة في آزوفستال التي ترفض نزع السلاح والاستسلام.

وأقر بيسكوف بعدم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف بغية وقف القتال محملاً المفاوضين الأوكرانيين مسؤولية المواقف المتضاربة.

وقال: في المسار التفاوضي لا يمكن الحديث عن أي ديناميكية وأشرنا عند مختلف المستويات إلى عدم الاتساق لدى الجانب الأوكراني موضحاً أن كييف تغير مواقفها يومياً وأن موسكو ترصد أكثر فأكثر تصريحات مماثلة لتلك المواقف التي صدرت مؤخراً عن السفير الأوكراني لدى بريطانيا فاديم بريستايكو الذي قال: إن الوقت فات للتفاوض بين الطرفين.

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