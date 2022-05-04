الصين تنتقد المزاعم الأمريكية ضدها بشأن قضية أوكرانيا

واشنطن-سانا

انتقدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة اليوم المزاعم الكاذبة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن مسؤولي الصين ووسائل إعلامها يعملون بشكل روتيني على تقديم دعاية للكرملين ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة بشأن قضية أوكرانيا.

وتعليقاً على بيان نشر مؤخراً على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت قال المتحدث باسم السفارة وفق ما أوردت شينخوا “إن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية محايد وموضوعي وفوق مستوى الشبهات وعندما يتعلق الأمر بنشر معلومات مضللة ينبغي على الجانب الأمريكي التفكير بجدية في نفسه”.

وأشار المتحدث إلى أنه “على مر السنين شنت الولايات المتحدة حروباً في العراق وأفغانستان وسورية ما أسفر عن مقتل 335 ألف مدني وهذا ليس تضليلاً”.

وقال المتحدث: “الغالبية العظمى من دول العالم تؤيد حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات ولا يريد أي منها رؤية تصاعد الموقف أو حتى خروجه عن السيطرة.. هذه ليست معلومات مضللة”.

كما أوضح المتحدث أنه في وثيقة العمل التي قدمتها الولايات المتحدة إلى اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية في تشرين الثاني عام 2021 اعترفت أمريكا بأن لديها 26 مختبراً بيولوجيا في أوكرانيا.

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