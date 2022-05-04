القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الهاون

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ 6 قذائف هاون من عيار 122 ملم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار قوله عبر قناته في تليغرام “إن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم 6 قذائف من عيار 122 على بلدة أوبيتنوي في منطقة كييفسكي”.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بقذائف الهاون.

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