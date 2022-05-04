تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع زيادة العائدات على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية ما أثر سلباً على الطلب على المعدن النفيس.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب تراجعت في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 31ر865 دولاراً للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 10ر1866 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 54ر22 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 60ر962 دولاراً للأوقية في حين تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 51ر2252 دولاراً للأوقية.

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