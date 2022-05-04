بيلاروس تعلن رفع حالة التأهب القصوى في صفوف جيشها

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان رسمي: “بدأت عملية اختبار وفحص مفاجئ للقوات العسكرية البيلاروسية حيث سيتعين على الوحدات العسكرية في كافة البلاد وبكل أفرعها التأهب والاستعداد لمهمات التدريب القتالي”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغرض من المراجعة هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة لاحتمال ظهور الأزمات مؤكدة أن الوحدات العسكرية المختلفة تعمل في مناطق تضاريسية صعبة ومعقدة للقوات العسكرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency