اليمن.. إسقاط طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في حجة

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم إسقاط طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في أجواء محافظة حجة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تغريدة على مواقع التواصل: “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة” مشيراً إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تابعة للنظام السعودي في شباط الماضي بمحافظة حجة.

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