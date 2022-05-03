الولايات المتحدة تقر بعدم سيطرتها على الأسلحة الموردة لأوكرانيا

واشنطن-سانا

أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لا تستطيع السيطرة على مصير الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا معتبراً أن بلاده مضطرة للاعتماد على كييف في هذا الأمر.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي وفقاً لما نقلته وكالة (تاس) للأنباء “نحن مجبرون في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين والانطلاق من حقيقة أنهم سيفعلون الشيء الصحيح ويتصرفون بحكمة وحذر ويوزعون هذه الأسلحة ويخضعون للمساءلة عنها”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أنه طلب من الكونغرس مبلغاً قدره 33 مليار دولار لدعم النظام في كييف حيث سيتم إنفاق معظم هذا المبلغ على شحنات عسكرية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency