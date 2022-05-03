عرض فني راقص لفرقة (شهرزاد) ضمن احتفالية يوم الرقص العالمي

السويداء-سانا

قدمت فرقة (شهرزاد) للرقص الفني عرضاً فنياً راقصاً بعنوان “مهر الأصايل” على مسرح قصر الثقافة بالسويداء وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من احتفالية يوم الرقص العالمي التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في المحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة.

واعتمد عرض (مهر الأصايل) على الوثيقة التاريخية من إعداد الباحث كمال الشوفاني وكتابة وإخراج الفنان معن دويعر وتصميم حركة الراقصين (الكوريوغراف) للفنان مازن الحكيم.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري عرضاً راقصاً لفرقة (حكايا) للرقص التعبيري بعنوان “الشهيد” وعرضاً آخر بعنوان “النرجس” قدمته فرقة (الأصدقاء) للرقص الحديث وعرضاً ثالثاً بعنوان “ألوان” لفرقة (أبولو) لرقص الباليه.

وأوضح مدير المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي في تصريح لـ سانا أن هذه التظاهرة الفنية للرقص هي الأولى من نوعها التي تقيمها وزارة الثقافة وكانت متنوعة من حيث الأعمال والفرق الفنية المشاركة وأسلوب الأداء التعبيري والتقنيات الفنية عالية المستوى وصولاً إلى تعميق

مفهوم الرقص الذي حقق نقلة نوعية على المستوى الفكري ولم يكن مجرد حركات فقط حيث حملت العروض الفنية الراقصة أفكاراً إنسانية عميقة.

ونوه الهادي بالحضور الجماهيري اللافت لهذه التظاهرة والتفاعل الكبير مع العروض التي جرى تقديمها على مدى ثلاثة أيام مؤكداً السعي للوصول إلى كل ما هو أكثر تميزاً ودقة واحترافية.

سهيل حاطوم

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