جمعية الرعاية الاجتماعية واتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق تنظم أنشطة ترفيهية للأطفال

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الفطر السعيد أقامت جمعية الرعاية الاجتماعية واتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق اليوم بمشاركة 10 جمعيات ضمن مشروع “التميز في كفالة اليتيم” فعاليتين للأطفال تضمنتا أنشطة ترفيهية وتقديم مساعدات عينية وتوزيع هدايا وألعاب للأطفال.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بين أن دوراً مهماً وكبيراً للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مساعدة الأسر المحتاجة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل حيث جسدت معاني التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع بشكل كبير وفاعل مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات والدعم لأي عمل خيري أو مبادرة إنسانية تسهم في مساعدة الأسر المحتاجة وتخفف الأعباء المادية عنهم.

من جهته محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أوضح أن هذه الفعاليات لها دور كبير في إعطاء الفرحة للأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم وتترك أثراً طيباً في نفوسهم لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقدمه جمعية الرعاية الاجتماعية في رعاية الأطفال الأيتام.

يشار إلى أن مشروع التميز في كفالة اليتيم انطلق عام 2015 ويشمل خدمات متنوعة ويأمن كل الاحتياجات المادية والمعنوية للأطفال الأيتام.

مهند سليمان

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