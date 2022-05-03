البطريرك يوحنا العاشر يترأس صلاة الشكر في كنيسة القديس جاورجيوس بحماة

حماة-سانا

في إطار زياراته الرعوية إلى جميع أنحاء الكرسي الأنطاكي ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي صلاة الشكر في كنيسة القديس جاورجيوس في مدينة حماة.

وقال البطريرك يوحنا العاشر في صلاته “يجب أن تغلب إرادة البقاء في أرض سورية كل رياح الدنيا ونحن وإخوتنا المسلمين رئتا هذا المشرق ولا نعرف في المسلمين والمسيحيين إلا نسيجاً واحداً ينبذ كل تطرف وتكفير يطال الكنيسة والمسجد والمطران والشيخ”.

وأضاف “اليوم نصلي هنا ونقول إن جنة الله تفتح لنا عندما نفتح قلوبنا لبذرة صوته الحي وهو الضمير الذي لا يخطئ بوصلته مهما تعددت الأديان واختلفت المشارب”.

شارك في الصلاة الميتروبوليت نقولا بعلبكي مطران أبرشية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس وسائر رؤساء الطوائف المسيحية في محافظة حماة.

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