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عــاجــل الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية بالإضافة إلى 112 طائرة هيلكوبتر و697 مسيرة منذ بدء العملية الخاصة

أجواء العيد في حمص

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بالصور.. أجواء العيد في حمص

تصوير: سامر الشامي

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