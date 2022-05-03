فنية الشطرنج بالسويداء تقيم بطولة المحافظة تحضيرا للاستحقاقات القادمة

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء اليوم بطولة المحافظة المفتوحة بالشطرنج الخاطف وذلك بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي وشهبا وصلخد والرحى والثعلة وعرى والعمال والشبيبة ولاهثة تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

وفاز بالمركز الأول كريم هنيدي تلاه نسيم الشوفي ثم تيم الشوفي ولفئة المخضرمين جاء أسعد الشبل أولاً أعقبه كل من سميح حامد وصايل الكفيري على التوالي فيما جاءت أولا بالاناث سوار نصر ثم سلمى خضر وثالثاً كاترين الأطرش.

وأشار رئيس اللجنة المهندس رفعت خضر في تصريح لـ سانا إلى أهمية بطولات الشطرنج الخاطف التي تعتمد على السرعة والتركيز والانتباه والتفكير خلال وقت قصير لدى اللاعبين مبيناً أن البطولة أقيمت من تسع جولات وشهدت مستوى فنياً جيداً ووفرت فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات.

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